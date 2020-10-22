Водій позашляховика, що виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані.

Уранці 21 жовтня на Окружній, в районі Екопарк у Харкові трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія.

Фото: ДСНС

Згідно з повідомленням поліції, в результаті лобового зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota загинули 41-річний водій і 15-річна пасажирка легковика. Позашляховиком керував 19-річний харків’янин у нетверезому стані.

За попередньою версію слідчих, правила порушив саме водій позашляховика - він виїхав на зустрічну смугу.

Разом із ним в автомобілі був 21-річний пасажир. Чоловіки не постраждали.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

19-річному водієві позашляховика оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій шукає свідків цієї ДТП.

Повідомляється, що підполковник ДСНС Дмитро Азарєнков і його дочка Анастасія їхали з Липців у місто на роботу на Daewoo Lanos чорного кольору, практично проїхали міст у бік Олексіївки.

"Потрібні записи з відеореєстраторів машин, які знаходилися в інтервалі 06:30 - 07:30 на цьому відрізку дороги. Прохання надати інформацію за номерами "101", "112" або поліції. Оператори готові прийняти дані", - йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.