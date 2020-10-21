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Папа Франциск закликав ухвалити закони про цивільні партнерства для одностатевих пар

Слова понтифіка пролунали у документальному фільмі, прем’єра якого відбулася в Римі.

Папа Франциск закликав ухвалити закони про цивільні партнерства для одностатевих пар
Фото: EPA/UPG

У документальному фільмі, прем'єра якого відбулася в Римі, Папа Франциск закликав ухвалити закони про цивільні партнерства для одностатевих пар, відступивши від позиції Ватикану та попередників Папи з цього питання.

Слова Папи пролунали в частині документального фільму, яка стосується роздумів про душпастирство для тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТ, пише Catholic News Agency.

“Гомосексуалісти мають право бути частиною сім’ї. Вони діти Божі і мають право на сім'ю. Ніхто не повинен бути відкинутим або нещасним через це", - сказав Папа Франциск у фільмі.

"Слід створити закон про громадянські союзи, таким чином, ці люди теж будуть під захистом закону", - заявив понтифік.

Прем’єра документального фільму "Франческо" про життя та служіння Папи Римського Франциска відбулася 21 жовтня в рамках Римського кінофестивалю. Режисер фільму - американець Євген Афінеєвський, який зняв стрічку про Майдан "Зима у вогні".

Нинішній голова Католицької церкви не вперше висловився на підтримку одностатевих шлюбів. 2016 року Папа Франциск заявив, що Римській католицькій церкві слід попросити пробачення у гомосексуалістів за те, як Ватикан раніше ставився до них. За його словами, Церква не має права засуджувати гомосексуалістів.

До цього він говорив, що не варто засуджувати священників за їхню нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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