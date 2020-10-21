Андрій Бабенко з пораненням голови госпіталізований. Його готують до операції.

Фото: Думская

В Одеській області у середу, 21 жовтня, було скоєно замах на кандидата в депутати обласної ради від партії "Батьківщина", директора охоронного агентства "Самсон" Андрія Бабенка.

Про це пише Думська.

Інцидент стався в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району. Внаслідок вибуху було суттєво пошкоджено автомобіль кандидата, сам Бабенко отримав поранення голови, його доправили до лікарні.

Фото: Думская

За словами його помічника, наразі Бабенка готують до операції.

"Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало осколками, там були і шматки металу, і кульки", - сказав помічник Бабенка.

За даними обласної поліції, повідомлення про вибух біля автозаправної станції в с.Курган надійшло о 9:40. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Також пошкоджений автомобіль, на якому пересувався чоловік.

Фото: поліція Одеської області

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 15 та п.5 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово призупинений.

Нагадаємо, 17 жовтня на Одещині напали на журналіста під час зйомки матеріалу про вибори. За словами Романа Варшанідзе, на нього напали представники політсили "Опозиційна платформа - За життя".