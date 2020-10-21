У "Слузі народу" хочуть скасувати другий тур виборів мера Києва, - проєкт постанови ВР

Депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстрована постанова, що скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови, пишуть "Українські новини".

Постанова складається з одного пункту, яким пропонується Доповнити Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" після пункту 5 новим пунктом 5.1 такого змісту:

"5.1. Повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Автори постанови зазначають, що основною метою її прийняття є "недопущення надмірного навантаження медичної системи України та забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій в Україні та прийняття додаткових заходів, спрямованих на зниження рівня загрози життю і здоров‘ю населення". Про це йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Згідно зі статтею 281 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів приймає рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, якщо:

1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

2) до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

На сьогодні у червоній зоні перебувають 8 обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Київ відноситься до помаранчевої зони.