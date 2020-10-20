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ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії

Новий склад ТВК сформований у кількості 14 осіб.

ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії
Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Таке рішення прийнято у зв'язку з достроковим припиненням Центрвиборчкомом повноважень всього складу цієї ТВК.

"Новий склад ТВК сформований на основі відповідних подань місцевих організацій партій у кількості 14 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК через порушення закону - ця ТВК у встановлений термін не забезпечила виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій. Комісія також зобов’язала нову ТВК невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів. Також ЦВК звернулася до Нацполіції для проведення перевірки.

Раніше, 13 жовтня, ЦВК встановила факт систематичного порушення Одеською міською територіальною виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

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