ЦВК звільнила весь склад Івано-Франківської обласної ТВК через порушення закону

Ця ТВК у встановлений строк не забезпечила виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій.

Центральна виборча комісія (ЦВК) достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії через виявлені порушення.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

"Комісією було встановлено, що вказана ТВК у встановлений законодавством строк не здійснила заходи із забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що в свою чергу порушує їхні права і права виборців", - йдеться у повідомленні.

ЦВК також констатувала, що станом на момент розгляду цього питання зазначена територіальна виборча комісія не забезпечила здійснення вказаних заходів.

"Відтак, ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Івано-Франківською обласною ТВК Виборчого кодексу України та достроково припинила повноваження всього її складу", - мовиться у повідомленні.

ЦВК встановила, що місцеві організації політичних партій повинні до 15:00 20 жовтня подати до ЦВК кандидатури для включення до складу ТВК замість звільнених осіб.

Комісія також зобов’язала Івано-Франківську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів.

Також ЦВК звернулася до Нацполіції для проведення перевірки викладених у постанові Комісії обставин та вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК встановила факт систематичного порушення Одеською міською територіальною виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.