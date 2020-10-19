Тимошенко запропонувала щороку відкривати по станції метро в Києві

Наповнення бюджету міста та збережння у ньому більшої частини податків киян. Таким першочерговим завданням після виборів бачить лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. 19 жовтня разом з однопартійцями вона презентувала своє бачення необхідних змін у столиці.

«Найголовніше – нам треба наповнити бюджет міста Києва та зробити так, щоб більша частина податків, які платять кияни, залишалися в бюджеті міста. Але дуже важливо, щоб ці додаткові фінанси, які ми забезпечимо для столиці, не використовувалися на корупцію, відкати та неефективні дії, пов’язані з чиїмось лобістським бізнесом», – зазначила Юлія Тимошенко.

Першочергово кошти столичного бюджету вона пропонує спрямувати на:

реставрацію та ремонт усього житлового фонду міста Києва;

розвантаження транспортних магістралей та щорічне відкриття мінімум однієї станції метро у столиці;

збільшення кількості екологічного транспорту: тролейбусів і трамваїв;

забезпечення безкоштовними квитками пільгових категорій громадян;

запровадження соціального захисту пенсіонерів й доплата від 500 до 1000 гривень на місяць;

запровадження обов’язкового медичного страхування у вигляді муніципальної медичної страховки;

підвищення зарплат для столичних медиків на рівні не нижчому, ніж у сусідній Польщі;

створення муніципальної столичної поліції.

Крім того, Тимошенко вважає, що столиці потрібна повна реконструкція Бортницької станції аерації, будівництво сучасного сміттєпереробного заводу та повна реконструкція системи очищення водопровідної води для міста Києва.