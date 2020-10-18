Тимошенко: Кошти ковідного фонду мають спрямовуватися передусім на захист людей та підтримку медиків

"Батьківщина" буде наполягати на перерозподілі коштів з фонду боротьби з коронавірусом.

66 мільярдів гривень, які виділені для ковідного фонду, – це по суті, другий бюджет на охорону здоров’я. Цих грошей достатньо для того, щоб і медикам заплатити, і забезпечити безкоштовне тестування та лікування хворих.

Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час спілкування з керівництвом та працівниками Львівського фтизіопульмонологічного клінічного центру, передає пресслужба партії.

Утім, зауважила лідер партії, влада, на жаль, не розподіляє ці кошти належним чином. Тому «Батьківщина» наполягатиме на ухваленні постанови про перерозподіл ковідного фонду з урахуванням потреб людей та лікарень в боротьбі з епідемією.

«Система розподілу коштів для боротьби з коронавірусом повинна нарешті запрацювати ефективно. І на засіданні Погоджувальної ради, і на засіданні парламенту у вівторок, 20 жовтня, я особисто та фракція «Батьківщина» будемо наполягати на ухваленні чіткого плану перерозподілу ковідного фонду. Я дуже сподіваюсь на те, що фонд вдасться поновити та спрямувати його на розгортання ліжок і забезпечення їх киснем, на безкоштовні ліки й тести та повноцінні доплати усім без винятку медичним працівникам», – наголосила Юлія Тимошенко.

Раніше лідер «Батьківщини» закликала президента Зеленського негайно створити та очолити Національний штаб боротьби із ковідом, та запропонувала перелік невідкладних дій, які треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.