Тимошенко: про медиків треба дбати як про стратегічний ресурс країни

Одне з головних завдань у період боротьби з коронавірусом подбати про гідну оплату праці медиків, оскільки медичний персонал є багатством и стратегічним ресурсом країни. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після відвідання лабораторії державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Саме тому, за словами Тимошенко, 20 жовтня під час засідання Верховної Ради вона наполягатиме на ухваленні постанови з чітким алгоритмом дій у ситуації з епідемією коронавірусу та перерозподілу коштів ковідного фонду.

«Ми зараз хочемо прийняти постанову Верховної Ради, де я власноручно хочу розписати по пунктах весь конкретний план дій і запропонувати по-іншому розподілити ковідний фонд для того, щоб система боротьби з коронавірусом, система гідної оплати праці медиків нарешті запрацювала належним чином. Я пропонуватиму парламенту, всім без винятку фракціям об’єднатися з президентом, з урядом прийняти постановою цей алгоритм дій та правильне розподілення у фонді ковіду», – наголосила лідер партії.