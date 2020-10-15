В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Зеленський розповів деталі розмови з представниками британської розвідки
Президент Китаю сказав армії "зосередитися на підготовці до війни"
Президент Китаю сказав армії "зосередитися на підготовці до війни"
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський оголосив перше питання всенародного опитування (оновлено)
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Путін вирішив зняти санкції з трьох українських компаній
Путін вирішив зняти санкції з трьох українських компаній
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
ГоловнаПолітика

Тимошенко: про медиків треба дбати як про стратегічний ресурс країни

Політик знову підняла питання гідної зарплати.

Тимошенко: про медиків треба дбати як про стратегічний ресурс країни
Фото: ba.org.ua

Одне з головних завдань у період боротьби з коронавірусом подбати про гідну оплату праці медиків, оскільки медичний персонал є багатством и стратегічним ресурсом країни. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко після відвідання лабораторії державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Саме тому, за словами Тимошенко, 20 жовтня під час засідання Верховної Ради вона наполягатиме на ухваленні постанови з чітким алгоритмом дій у ситуації з епідемією коронавірусу та перерозподілу коштів ковідного фонду.

«Ми зараз хочемо прийняти постанову Верховної Ради, де я власноручно хочу розписати по пунктах весь конкретний план дій і запропонувати по-іншому розподілити ковідний фонд для того, щоб система боротьби з коронавірусом, система гідної оплати праці медиків нарешті запрацювала належним чином. Я пропонуватиму парламенту, всім без винятку фракціям об’єднатися з президентом, з урядом прийняти постановою цей алгоритм дій та правильне розподілення у фонді ковіду», – наголосила лідер партії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також