Наталія Манойленко балотується у Київраду від Печерського району з командою "Голосу"

Наталія Манойленко протягом останніх п’яти років бореться із незаконними забудовами у місті Києві. Вона народилася 05.01.76 р. у м. Острозі, що у Рівненській області. Вже у 77-му році оселилася з родиною у Києві. Закінчила з відзнакою столичну школу та продовжила своє навчання у Київському Національному Лінгвістичному Університеті. Курс обрала не простий: китайська та англійська мови. Згодом, Наталія отримала другу вищу освіту у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченко за спеціальністю «Правознавство».

Більш ніж 20 років Наталія проживає в Печерському районі. Тут народились і навчаються в школі її сини: Андрій і Ілля (15 і 7 років).

В 2015 році Наталію Манойленко обрали до Київради по округу №73, м. Києва (Печерський район). Як депутат вона ініціювала відмову в продовженні та розірвання договорів оренди під скандальними забудовами на Печерську (Мечникова, 7-Б – Олександрівська лікарня; Анрі Барбюса, 28-А – дитсадок “Золотий Ключик”; Лейпцизька, 13 – Охоронна зона Києво-Печерськоє Лаври). Послідовно виступала за збереження та примноження зелених зон, ініціювала створення на Печерську 4-х нових скверів. Є автором низки рішень Київради щодо збільшення обсягів та спрощення доступу киян до фінансування капітальних ремонтів житлових будинків, відновлення технічної документації на будинки, підтримки ОСББ та ЖБК.

Кожного дня Наталія крок за кроком виконує свої обов'язки та просуває нові ініціативи. На жаль, хаотична забудова міста має потужних лобістів в стінах Київради і КМДА. Місто і досі свавільно і непродумано забудовується, будинки десятками років не ремонтуються, але органи місцевої та міської влади продовжують ігнорувати більшість цих проблем. Саме необхідність системного вирішення цих проблем спонукала Наталію балотуватися до Київради за списком партії “Голос” в команді Сергія Притули по Печерському району.

Чому саме цю партію обрала Наталія Манойленко? За її словами - це ідеологічна партія, члени якої мають Україну і Київ у душі, та дійсно знають, що можуть змінити у столиці і як цього досягти. Вона також підтримує висунутого “Голосом” кандидата в мери Києва Сергія Притулу. Наталія вважає його сильним лідером, волонтером, громадський діячем, порядною і відданою Києву людиною.

Які пріоритети Наталії Манойленко в новій Київраді?

1. Зупинити свавільну хаотичну забудову, яка негативно впливає на інфраструктуру міста.

2. Втілити сталі програми капітального ремонту і реновації багатоквартирних житлових будинків.

3. Повернути киянам місцеве самоврядування.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть у неділю, 25 жовтня. Обиратимуть депутатів місцевих рад — сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва. Офіційний виборчий процес стартував 5 вересня 2020 року.