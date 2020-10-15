Офіс президента дав роз'яснення щодо другого питання Зеленського про вільну економічну зону Донбасу

Офіс президента пояснив значення запитання для всенародного опитування президента Володимира Зеленського щодо вільної економічної зони Донбасу.

Створення на неокупованій частині Донбасу спеціальних економічних умов вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. "Звісно, якщо це підтримають українці", - йдеться на сайті Офісу президента.

"Це вкрай важливе питання, яке зможе забезпечити країні можливість укорінення справді ефективної реінтеграційної моделі. Мова про концепцію регіональної економіки, яка «зшиває» регіон, робить його привабливим для бізнесу, системно відновлює інфраструктуру", - заявили в ОПУ.

Підкреслюється, що зараз мова йде тільки про неокуповану територію.

"Ці райони наразі переживають значний негативний вплив від війни, що розгорнулася поруч. Регіон стає дедалі більш депресивним, що змушує людей залишати його та свої домівки. Тому й потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території", - переконують в Офісі президента.

На думку Офісу Зеленського, "залучення на Донбас провідних компаній, підживлення економічного розвитку за рахунок масштабних партнерських програм можуть стати також інструментом демонтажу будь-якого негативного впливу окупаційної сили".

В ОПУ також зазначили, що вільна економічна зона - частина території України, на якій функціонує спеціальний режим економічної діяльності. На такій території можуть встановлюватися пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови. Створення ВЕЗ має на меті залучення іноземних інвестицій, збільшення експорту товарів і послуг, впровадження нових технологій, більш раціональне використання природних і трудових ресурсів.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський озвучив друге питання загальнонаціонального опитування, яке пройде 25 жовтня.

Це запитання: "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?".

Перше питання, яке було оголошено учора, стосується пожиттєвого ув'язнення корупціонерів. Ще три запитання стануть відомі протягом наступних днів. Опитування планується на день місцевих виборів, проте його проведення безпосередньо на виборчих дільницях наразі неможливе. Планується, що анкетування проводитимуть біля них.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

За даними ЗМІ, однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування у день місцевих виборів не передбачається. Він додав, що ЦВК не може займатися проведенням цього опитування, оскільки нема відповідних законів.