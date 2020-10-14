Разумков: додаткові кошти на "опитування Зеленського" не передбачаються

"Законів не було ухвалено, які дозволяли б проводити це саме Центральній виборчій комісії".

Виділення додаткових коштів на проведення анонсованого президентом Володимиром Зеленським опитування у день місцевих виборів не передбачається.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, додаткові кошти для проведення якихось опитувань не передбачаються. Законів не було ухвалено, які дозволяли б проводити це саме Центральній виборчій комісії", – повідомив він.

Разумков додав, що процес опитування може проходити за межами виборчої дільниці.

"Якщо ми говоримо про кошти державного бюджету та зміни в держбюджет, такі питання не виносилися. Станом на сьогодні ініціатив, які були б зареєстровані в якості змін до головного бюджету нема, тому я думаю, що це будуть якісь інші шляхи вирішення питання для його фінансування", – додав спікер парламенту.

Назвати ці шляхи Разумков не зміг.

Нагадаємо, про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів 13 жовтня. Він заявив, що в опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучать 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента повідомили, що анонсоване президентом опитування у день виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

За даними ЗМІ, однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.