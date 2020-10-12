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ПАТ "Укртатнафта" ввела в експлуатацію новий технологічний об’єкт – установку з ізомеризаціі з інвестиціями в 800 млн гривень Актуально

Успішне впровадження проєкту стало можливим при тісній співпраці та взаємодії з всесвітньовідомими компаніями Axens та Honeywell UOP. Активна частина робіт проєкту розпочалась у 2017 році і тривала 3 роки. При цьому загальний об’єм інвестицій в цей технологічний комплекс склав 800 млн. гривень. Запуск установки ізомеризації та виробництво ізомеризату дозволить підприємству випускати високооктанові бензини, в тому числі під торговою маркою ENERGY, без застосування дорогої імпортної добавки до палив – МТБЕ (метил-третбутилового ефіру). Слід зазначити, що раніше витрати на таку закупівлю імпортного МТБЕ складали близько 50 млн $ на рік.

Кінцевим продуктом, який випускає установка, є ізомеризат – ідеальний компонент для приготування високооктанових бензинів. Проєктна потужність установки складає 350 тис. тон на рік. Вихід продукту (ізомеризату) складає 98%, при цьому забезпечуються необхідні показники його октанового числа. Застосування цього компоненту у процесі приготування товарного бензину дозволяє значно покращити експлуатаційні та екологічні властивості палив, забезпечити детонаційну стійкість бензину, результатом чого є стабільна робота двигуна при різних режимах навантаження. І як наслідок – досягається суттєве зниження витрат палива.

На відкритті установки в.о. першого заступника Голови правління УкрТатНафта Руслан Ляпка сказав: «Запуск об‘єкта - це свідчення розвитку. Незважаючи на складні умови, завод зміг залучити інвестиції й зробити галузевий інноваційний прорив».

Губернатор Полтавщини Олег Синєгубов, який був на відкритті вважає: «Це підприємство є одним з ключових не тільки для області, а для країни. 800 млн гривень - це інвестиція за три роки в нову установку. Підприємство стратегічне, й увага керівництва країни сьогодні спрямована саме на збереження й розвиток вітчизняного виробника».

Мер Кременчука Віталій Малецький: «Інвестиції зараз це великий ризик, інновації - це надзусилля. Але Кременчуцький НПЗ зробив економічне диво. Вони запустили нову установку. УкрТатНафта щороку сплачує податків понад 10 мрд. гривень - це втричі більше, ніж весь Кременчук витрачає на рік. При цьому завод створює благоустрій та інфраструктуру й сприяє розвитку міста».

Депутат ВР Олексій Мовчан: «Збереження та модернізація національного виробництва - це головний виклик сьогодні для державної влади. Наш законопроект #4098 має зробити все для енергонезалежності країни від російського постачання. Наш законопроект про справедливість. Кременчуцький НПЗ - це приклад як може розвиватися національний виробник і держава має його підтримати».

Президент Українськоі енергетичної асоціації Юлія Підкоморна: «Для асоціації принципово важливо створення всіх умов для захисту вітчизняного виробника, його інтересів й енергетичної безпеки України. Приклад Кременчуцького НПЗ - це приклад інноваційного прориву в галузі, незважаючи на складні умови. Й нам важливо поширення таких успішних практик далі».

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