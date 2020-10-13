Гетманцев пропонує відкласти підвищення мінімалки до 6500 гривень до грудня 2021 року

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, депутат Данило Гетманцев пропонує відкласти підвищення мінімальної зарплати в Україні до рівня в 6500 гривень до грудня 2021 року.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.uа.

"Навіщо підвищувати мінімальну заробітну плату? У 2015 році на вимогу МВФ урядом Яценюка, якщо я не помиляюся, були заморожені соціальні стандарти. На сьогодні прожитковий мінімум у бюджеті вдвічі менший за фактичний, який рахує сама держава. Чи треба переглядати стандарти? Треба. Чи є можливості переглянути стандарти одномоментно і привести їх у відповідність до вимог сучасності? Таких можливостей немає", - зазначив Гетманцев.

Він також додав, переглядати ці стандарти необхідно поступово.

"До речі, до нашого рішення про підвищення мінімалки до 5 тис. грн, третина працівників була за межею абсолютної бідності. Тобто, вони заробляли менше, ніж їм необхідно було для фізичного виживання. Кожного місяця Мінсоцполітики перераховує фактичний прожитковий мінімум. У липні було 5050 грн, а ми підняли до 5 тис. грн. Інакше кажучи, ми не підняли мінімалку до цього рівня, але наблизилися. Наступного року повинні перейти цю мінімальну межу. Підвищення буде на 9,3%. Тобто, ми прагнемо до того, щоб наша мінімальна заробітна плата була вищою за цей мінімум. Також ми повинні довести співвідношення середньої та мінімальної заробітної плати до рівня європейських країн", - сказав голова профільного комітету.

Гетманцев закликав "не переоцінювати втрати бюджету від цього рішення".

"Тобто, якогось колосального негативного впливу на бюджет ми не очікуємо взагалі. Водночас не можна заперечувати додаткове навантаження на бізнес, на фонд оплати праці. Дійсно, підвищуючи заробітні плати ми можемо отримати тінізацію зарплат, коли людей будуть переводити на пів ставки тощо. Так, в цьому є проблема. Тому мені здається, що оптимальною сумою для підвищення зарплати є 6 тис. грн, а не 6,5 тис. грн. Тобто, я б зупинився на 6 тис. грн", - сказав депутат.

Він також запропонував відкласти підвищення мінімалки до кінця наступного року, хоча воно передбачене бюджетом-2021 до 6,5 тис. грн.

"Так. Але я б відклав це підвищення до 1 грудня 2021 року. Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4723 грн. У 2019 році мінімальна зарплата становила 4 173 гривні, роком раніше - 3723 гривні.

У червні президент Володимир Зеленський доручив уряду за рік підняти мінімальну зарплату на 40% - з нинішніх 4723 гривень до 6500 гривень.