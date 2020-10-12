Хохштайн залишив Наглядову раду "Нафтогазу" через "наростаючий саботаж корумпованих сил"

Американський бізнесмен та колишній дипломат Амос Хохштайн заявив про припинення його повноважень як незалежного директора в Наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Про це інформує пресслужба "Нафтогазу".

"НАК «Нафтогаз України» отримала офіційне повідомлення від члена Наглядової ради пана Амоса Хохштайна про припинення його повноважень як незалежного директора в Наглядовій раді компанії", - сказано в повідомленні.

Хохштайн працював в Наглядовій раді з 2017 року. Серед причин свого рішення залишити Наглядову раду він назвав посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації "Нафтогазу" в незалежну ефективну компанію.

" Він також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад в Україні як запобіжника від повернення корупційних схем минулого", - зазначають у "Нафтогазі".

У колонці на KyivPost Хохштайн заявив, що "Нафтогазу" загрожує наростаючий саботаж із боку корумпованих сил".

Амос Хохштайн починав кар'єру у Вашингтоні, займав державні посади найвищого рівня, в тому числі був старшим радником з політичних питань Комітету із закордонних справ Палати представників США. Пізніше був консультантом і лобістом для американських і міжнародних нафтогазових компаній, а також компаній, що спеціалізуються на поновлюваних джерелах енергії.

У Держдепартаменті США Хохштайн почав працювати у 2011 році в Агентстві енергетичних ресурсів. Як заступник посла США в Україні Карлоса Паскуаля відповідав за газовий сектор.

1 серпня 2014 року Хохштайн став чинним спеціальним послом і координатором з міжнародних енергетичних питань. Як головний енергетичний дипломат США Хохштайн перебував у тісній співпраці з віцепрезидентом Джо Байденом і супроводжував його в міжнародних поїздках для просування енергетичних ресурсів як основного інструменту зовнішньої політики США. Серед ключових цілей Хохштайна на цій посаді - забезпечення енергетичної незалежності України від Росії. Неодноразово критикував газогін "Газпрому" "Північний потік-2", називаючи його політичним проєктом.

Нагадаємо, проти керівників НАК "Нафтогаз України" відкрите кримінальне провадження. Приводом для цього стала діяльність менеджменту компанії. За даними ЗМІ, аудит "Нафтогазу" показав показав 75,5 млрд гривень втрат для бюджету.