Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу

Проти керівників НАК "Нафтогаз України" відкрите кримінальне провадження. Приводом для цього стала діяльність менеджменту компанії.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді", - сказав Коболєв.

Він повідомив, що не знає, коли справу було відкрито, але уточнив: папери з цього приводу він отримав сьогодні.

За словами Коболєва, у компанії дії правоохоронців розцінюють як “дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії”.

"Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті", - підкреслив він.

Як повідомляє "Економічна правда", Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК "Нафтогаз України" до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України. У документі йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що “можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд грн, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд грн".

Нагадаємо, Міністерство фінансів України прогнозує збитковість групи "Нафтогаз" упродовж 2020-2023 років. Про це йдеться в документі Мінфіну "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у 2021 році".