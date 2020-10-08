У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу

Постійний представник МВФ в Україні Гьоста Люнгман прокоментував рішення Ради НБУ стосовно заступників голови НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.

Люнгман наголосив, що Рада НБУ має керуватися критеріями, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.

"Забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком. Ці критерії управління були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ упродовж попередніх програм, що підтримувалися Міжнародним валютним фондом", - цитує представника МВФ в Україні Укрінформ.

Люнгман додав, що ці засади спрацювали як на користь НБУ, так і в цілому для економіки України.

"Їх дотримання посилило довіру до НБУ як до незалежного та професійного центробанку, надавши політиці Нацбанку більшої надійності та ефективності", - зауважив постійний представник МВФ в Україні.

Нагадаємо, 2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу висловили недовіру через їх публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію з Рожковою і Сологубом, наголосив, що "Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було". А "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.