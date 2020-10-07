Україна витратила 6,75 млрд грн на закупівлю товарів і послуг для запобігання коронавірусу

3,39 млрд грн виділили з державного бюджету, 3,36 млрд грн - з місцевих бюджетів.

В Україні коштом бюджетів усіх рівнів на закупівлю товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 витрачено 6,75 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на Держказначейство.

"Станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд грн: 3,39 млрд грн з державного бюджету та 3,36 млрд грн з місцевих бюджетів. За вересень витрачено 1,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

З цих коштів 1954,9 млн грн витратили на медикаменти, 1759,3 млн грн - на придбання медичного обладнання, 2064,5 млн грн - на регулярні пасажирські перевезення.

На інфографіці Мінфін зобразив структуру касових видатків на закупівлі товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Фото: пресслужба Мінфіну

Нагадаємо, у вересні Кабмін ухвалив рішення про аудит Фонду боротьби із COVID-19. Більш ніж половина фонду пішла на ремонт доріг.