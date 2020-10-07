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Два гравці "Шахтаря" вирушили в свої збірні, незважаючи на карантин в команді

"Гірники" відпустили двох легіонерів.

Два гравці "Шахтаря" вирушили в свої збірні, незважаючи на карантин в команді
Давид Хочолава
Фото: shakhtar.com

У "Шахтарі" пояснили, чому захисник Давид Хочолава і півзахисник Манор Соломон поїхали в свої збірні - Грузії та Ізраїлю відповідно, тоді, як вся команда залишилася на карантині.

"Манор Соломон і Давид Хочолава здали тести, отримали негативний результат і полетіли в збірні. Через 2-3 дні вони здадуть тести ще раз уже в розташуванні збірних і потім буде прийматися рішення про їх можливу участь в матчах", - цитує представника "Шахтаря" Tribuna.com.

При цьому було відзначено, що за прийняття такого рішення були відповідальна медична служба "гірників".

"Самоізоляція для всіх гравців проходить згідно діючих вимог - гравці перебувають або вдома, або в окремих номерах готелю", - зазначено в інтерв'ю..

Відзначимо, що українці з "Шахтаря" в збірну України не вирушили.

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