Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
ГоловнаСпорт

Ще у двох воротарів збірної України виявили коронавірус: матч із Францією під загрозою

Неприємну компанію Пятову склали Лунін і Паньків.

Ще у двох воротарів збірної України виявили коронавірус: матч із Францією під загрозою
Андрій Лунін
Фото: УАФ

Товариський матч збірної України проти Франції, запланований на завтра, 7 жовтня, опинився під загрозою.

Раніше команда Андрія Шевченка залишилася без основного воротаря Андрія Пятова, який здав позитивний тест на коронавірус. У зв'язку із цим тренер викликав ще одного воротаря - Юрія Паньківа з "Олександрії".

Однак сьогодні позитивні тести на коронавірус отримали ще двоє воротарів - Андрій Лунін і, власне, Паньків, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Тож у розпорядженні Шевченка залишився лише один голкіпер - "динамівець" Георгій Бущан.

Крім того, позитивний тест на коронавірус здав шеф-кухар "синьо-жовтих" Любомир Тошич.

Матч повинен відбутися на "Стад де Франс" у Сен-Дені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також