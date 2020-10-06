Ще у двох воротарів збірної України виявили коронавірус: матч із Францією під загрозою

Товариський матч збірної України проти Франції, запланований на завтра, 7 жовтня, опинився під загрозою.

Раніше команда Андрія Шевченка залишилася без основного воротаря Андрія Пятова, який здав позитивний тест на коронавірус. У зв'язку із цим тренер викликав ще одного воротаря - Юрія Паньківа з "Олександрії".

Однак сьогодні позитивні тести на коронавірус отримали ще двоє воротарів - Андрій Лунін і, власне, Паньків, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Тож у розпорядженні Шевченка залишився лише один голкіпер - "динамівець" Георгій Бущан.

Крім того, позитивний тест на коронавірус здав шеф-кухар "синьо-жовтих" Любомир Тошич.

Матч повинен відбутися на "Стад де Франс" у Сен-Дені.