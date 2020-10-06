"Манчестер Юнайтед" підписав найкращого в історії бомбардира "Парі Сен-Жермена"

20-разовий чемпіон Англії "Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання контракту з Едінсоном Кавані.

33-річний уругвайський форвард погодився на однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

За інформацією, зарплата Едінсона становитиме 200 тис. фунтів на тиждень.

У червні Кавані покинув "Парі Сен-Жермен" після 6 років виступів і з того моменту перебував у статусі вільного агента.

Кавані, який завоював "Золоту бутсу" і в Лізі 1, і в Серії А, з моменту переїзду в Європу 2007 року забив 341 м'яч на клубному рівні, у тому числі 35 м'ячів у Лізі чемпіонів.

Форвард виграв 6 чемпіонських титулів із ПСЖ, забивши за клуб 200 голів у всіх турнірах. Він обійшов Златана Ібрагімовича і став найкращим бомбардиром в історії клубу. Крім того, на рахунку Едінсона 43 гольові передачі.

На міжнародному рівні Кавані виграв Кубок Америки у 2011 році і забив 50 голів у 116 матчах за збірну Уругваю.