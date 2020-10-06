В США виявили нову особливість поширення COVID-19
В США виявили нову особливість поширення COVID-19
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Троє євродепутатів пояснили Арахамії, чому ймовірна втрата безвізу не "чутки"
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
«Класно-урочна система переживає кризу, бо заганяє дитину в рабство», — переможець Global Teacher Prize Ukraine
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Гендиректор «Укрспецекспорту» Вадим Ноздря: «Китай, Туреччина та Пакистан – найбільш стабільні покупці української зброї»
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу
ГоловнаСпорт

"Манчестер Юнайтед" підписав найкращого в історії бомбардира "Парі Сен-Жермена"

Едінсон Кавані став "червоним дияволом".

"Манчестер Юнайтед" підписав найкращого в історії бомбардира "Парі Сен-Жермена"
Едінсон Кавані
Фото: Twitter

20-разовий чемпіон Англії "Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про підписання контракту з Едінсоном Кавані.

33-річний уругвайський форвард погодився на однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

За інформацією, зарплата Едінсона становитиме 200 тис. фунтів на тиждень.

У червні Кавані покинув "Парі Сен-Жермен" після 6 років виступів і з того моменту перебував у статусі вільного агента.

Кавані, який завоював "Золоту бутсу" і в Лізі 1, і в Серії А, з моменту переїзду в Європу 2007 року забив 341 м'яч на клубному рівні, у тому числі 35 м'ячів у Лізі чемпіонів.

Форвард виграв 6 чемпіонських титулів із ПСЖ, забивши за клуб 200 голів у всіх турнірах. Він обійшов Златана Ібрагімовича і став найкращим бомбардиром в історії клубу. Крім того, на рахунку Едінсона 43 гольові передачі.

На міжнародному рівні Кавані виграв Кубок Америки у 2011 році і забив 50 голів у 116 матчах за збірну Уругваю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також