У Формулі-1 на Гран-Прі Туреччини продали понад 40 тис. квитків, але етап пройде без глядачів

Організатори Гран-Прі Туреччини повідомили, що будуть змушені провести етап Формули-1 цього року без глядачів, повідомляє RaceFans.

Раніше вони відзвітували про продаж більш ніж 40 тис. квитків.

Зазначають, що рішення прийнято урядом Туреччини у зв'язку з повторною оцінкою ситуації з коронавірусом у країні. Раніше в офіційних звітах не враховувалися безсимптомні випадки захворювання.

Нагадаємо, Гран-Прі Туреччини пройде в середині листопада. Востаннє "Королівські перегони" приїжджали на "Істанбул Парк" 2011 року.

Організатори чемпіонату світу вирішили включити цей етап у календар через ситуацію у світі.

Примітно, що вартість квитків на турецький етап починалася від $4. Промоутери не планували щось заробити, а хотіли максимально заповнити трибуни в дозволених умовах.