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8 нокдаунів на двох за 5 раундів: Баранчик програв у Лас-Вегасі американцю в, можливо, найкращому бою року

Бійці провели ефектний бій з безліччю потужних ударів.

8 нокдаунів на двох за 5 раундів: Баранчик програв у Лас-Вегасі американцю в, можливо, найкращому бою року
Іван Баранчик (ліворуч) і Хосе Сепеда
Фото: Twitter

Білорус Іван Баранчик (20-1-0, 13 KO) нокаутом у п'ятому раунді програв американцеві Хосе Сепеді (32-2-0, 25 KO) в головному бою в Лас-Вегасі.

Бійці провели ефектний бій з безліччю потужних ударів. Забувши про захист, кожен із суперників не раз відправляв опонента на канвас.

За 5 раундів обидва по чотири рази побували в нокдауні. Але останнє слово залишилося за Хосе, який потужним лівим хуком відправив Баранчика в глибокий нокаут.

Таким чином, Сепеда став офіційним претендентом на титул чемпіона в першій напівсередній вазі за версією WBC.

Highlights поєдинку Сепеда - Баранчик.

Повне відео бою.

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