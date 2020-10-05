Оприлюднено проморолик поєдинку чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) і володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Відео опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

Бій відбудеться 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Ломаченко не виходив у ринг із серпня минулого року. В останньому бою українець за очками переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши титул WBC.

Простій Лопеса був меншим - американець у грудні 2019 року нокаутував Річарда Кома і вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.