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Опубліковано офіційне промо бою Ломаченко - Лопес

Переможець отримає все.

Оприлюднено проморолик поєдинку чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) і володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

Відео опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

Бій відбудеться 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що Ломаченко не виходив у ринг із серпня минулого року. В останньому бою українець за очками переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши титул WBC.

Простій Лопеса був меншим - американець у грудні 2019 року нокаутував Річарда Кома і вперше в кар'єрі став чемпіоном світу.

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