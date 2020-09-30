Ломаченко на 3 кг не вкладається в вагу перед боєм за чотири пояси з Лопесом

Менш ніж через три тижні пройде об'єднавчий поєдинок між
чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) і володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).
Бійці пройшли обов'язкове зважування.
Українець на вагах показав 64,22 кг. Нагадаємо, що ліміт категорії - 61,23 кг, тобто Ломаченко потрібно зігнати 3 кг.
The scale doesn't lie ⚖️@VasylLomachenko— World Boxing Council (@WBCBoxing) September 27, 2020
is ready! 🥊 pic.twitter.com/hUs3qN6YMI
У американця справи йдуть ще гірше. Лопес показав 66,5 кг, а це значить, що Теофімо потрібно скинути більше 5 кг.
Numbers don’t lie! 3weeks out #LomaLopez 👊🏽🔥 pic.twitter.com/6Uh6uz6NAq— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) September 26, 2020
Поєдинок пройде 17 жовтня в Лас-Вегасі.
Ломаченко не виходив в ринг з серпня 2019 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла в бою за вакантний пояс WBC.
Лопес став чемпіоном світу в грудні минулого року, коли в другому раунді нокаутував тодішнього чемпіона IBF Річарда Комі.