Ломаченко на 3 кг не вкладається в вагу перед боєм за чотири пояси з Лопесом

У суперника ситуація ще гірше.

Фото: instagram.com/lomus_official Василь Ломаченко і Теофімо Лопес

Менш ніж через три тижні пройде об'єднавчий поєдинок між

чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченко (14-1, 10 КО) і володарем титулу IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Бійці пройшли обов'язкове зважування.

Українець на вагах показав 64,22 кг. Нагадаємо, що ліміт категорії - 61,23 кг, тобто Ломаченко потрібно зігнати 3 кг.

У американця справи йдуть ще гірше. Лопес показав 66,5 кг, а це значить, що Теофімо потрібно скинути більше 5 кг.

Поєдинок пройде 17 жовтня в Лас-Вегасі.

Ломаченко не виходив в ринг з серпня 2019 року, коли одноголосним рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла в бою за вакантний пояс WBC.

Лопес став чемпіоном світу в грудні минулого року, коли в другому раунді нокаутував тодішнього чемпіона IBF Річарда Комі.