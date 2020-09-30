У Києві на НСК "Олімпійський" був зіграний матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Чемпіонів між "Динамо" і "Гентом".

Завдяки голам Віталія Буяльського, Карлоса Де Піна і Жерсона Родрігеса кияни здобули впевнену перемогу 3:0 і за сумою двох зустрічей (5:1) вийшли в груповий етап турніру.

Справжньою окрасою поєдинку став гол Буяльського, забитий в дебюті матчу.

Надалі господарі тільки розвивали свій успіх. Лише після того, як рахунок був доведений до великого підопічні Мірчі Луческу дещо розслабилися, заграли авантюрно, дозволивши супернику створити ряд по-справжньому гольових моментів.

Однак на останньому рубежі чудову гру продемонстрував Георгій Бущан.

"Динамо" нарешті складе компанію "Шахтарю" по груповому етапу ЛЧ.

Highlights матчу "Динамо" - "Гент" - на сайті офіційного мовника ЛЧ.