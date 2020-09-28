"Динамо" провело ювілейний "сухий" матч у чемпіонатах України

У 4-му турі Української Прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" - 4:0.
Цей матч став для київської команди ювілейним, 450-м в чемпіонаті України. без пропущених голів, повідомляє sport.ua.
Ювілейні "сухі" матчі "Динамо" в чемпіонатах України.
- 1-й 10.03.1992 "Нафтовик" 1:0 (д), голкіпер Мартінкенас
- 50-й 14.04.1995 "Карпати" 3:0 (д) Ковтун
- 100-й 05.09.1997 "Кривбас" 1:0 (г) Кернозенко
- 150-й 28.10.2000 "Маріуполь" 2:0 (д) Шовковський
- 200-й 17.10.2003 "Маріуполь" 2:0 (д) Рева
- 250-й 17.03.2007 "Зоря" 4:0 (д) Шовковський
- 300-й 09.05.2010 "Металург" 3:0 (д) Бойко
- 350-й 26.05.2013 "Металург" (Запоріжжя) 3:0 (д) Шовковський
- 400-й 09.04.2017 "Олімпік" 4:0 (д) Коваль
- 450-й 26.09.2020 "Минай" 4:0 (г) Бущан