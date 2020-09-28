"Динамо" провело ювілейний "сухий" матч у чемпіонатах України

Поєдинок проти "Миная" став для киян 450-м без пропущених м'ячів.

Фото: dynamo.kiev.ua

У 4-му турі Української Прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" - 4:0.

Цей матч став для київської команди ювілейним, 450-м в чемпіонаті України. без пропущених голів, повідомляє sport.ua.

Ювілейні "сухі" матчі "Динамо" в чемпіонатах України.