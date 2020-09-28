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"Динамо" провело ювілейний "сухий" матч у чемпіонатах України

Поєдинок проти "Миная" став для киян 450-м без пропущених м'ячів.

Фото: dynamo.kiev.ua

У 4-му турі Української Прем'єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" - 4:0. 

Цей матч став для київської команди ювілейним, 450-м в чемпіонаті України. без пропущених голів, повідомляє sport.ua.

Ювілейні "сухі" матчі "Динамо" в чемпіонатах України.

  • 1-й 10.03.1992 "Нафтовик" 1:0 (д), голкіпер Мартінкенас
  • 50-й 14.04.1995 "Карпати" 3:0 (д) Ковтун
  • 100-й 05.09.1997 "Кривбас" 1:0 (г) Кернозенко
  • 150-й 28.10.2000 "Маріуполь" 2:0 (д) Шовковський
  • 200-й 17.10.2003 "Маріуполь" 2:0 (д) Рева
  • 250-й 17.03.2007 "Зоря" 4:0 (д) Шовковський
  • 300-й 09.05.2010 "Металург" 3:0 (д) Бойко
  • 350-й 26.05.2013 "Металург" (Запоріжжя) 3:0 (д) Шовковський
  • 400-й 09.04.2017 "Олімпік" 4:0 (д) Коваль
  • 450-й 26.09.2020 "Минай" 4:0 (г) Бущан
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