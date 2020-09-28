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У чемпіонаті Швеції темношкірого футболіста дискваліфікували за расизм

Він назвав гравця суперника "білим хлопчиком".

У чемпіонаті Швеції темношкірого футболіста дискваліфікували за расизм
Оке Акповета
Фото: gp.se

У шведському футболі ще не вляглися пристрасті після скандального висловлювання Душана Джуріча з "Гальмстада", який обізвав Деніза Ялдіра з "Умео" "гребаним циганом", як інший гравець Superettan Оке Акповета з "Норрбю" обізвав футболіста все того ж "Умео" "білим хлопчиком", повідомляє gp.se.

КДК Федерації футболу Швеції оперативно відреагувало на це висловлювання Оке, кваліфіскував його як расистське, і дискваліфікувала нігерійського форварда на 2 матчі.

Сам Акповета не став визнавати свою провину, проте заявив, що він не буде оскаржувати своє покарання.

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