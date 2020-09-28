В рамках 4-го туру Української Прем'єр-ліги київське "Динамо" на виїзді крупно обіграло дебютанта вищого українського дивізіону "Минай2 - 4:0, і очолило турнірну таблицю першості.

Ця перемога стала 400-й для Мірчі Луческу у всіх офіційних турнірах на чолі українських клубів, інформує sport.ua.

275 раз його підопічні домагалися успіху в чемпіонатах України, 62 - в єврокубках, 57 - в Кубку України і 6 - в Суперкубку України.

394 перемоги під керівництвом Містера здобув "Шахтар", 6 - "Динамо".

Всього під керівництвом румунського фахівця українські клуби провели 579 матчів. Тобто загальний відсоток перемог його команд становить 69,1%.

Огляд матчу "Минай" - "Динамо" - на сайті офіційного мовника УПЛ.