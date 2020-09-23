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"Шахтар" другий матч поспіль не може виграти матч УПЛ

Цього разу підніжку гірникам підставив "Рух".

"Шахтар" другий матч поспіль не може виграти матч УПЛ
"Рух"
Фото: ua-football.com

У перенесеному матчі другого туру Favbet Ліги донецький "Шахтар" не в оптимальному складі не зміг у Львові переграти "Рух". Матч завершився внічию - 1: 1.

Всі основні події розгорнулися у другій половині зустрічі.

Двох хвилин вистачило опорному півзахиснику гостей Тарасу Степаненко, щоб, вийшовши на заміну в другому таймі, оформити автогол - 1:0.

Через 3 хвилини "гірники" залишилися ще в меншості - за другу жовту картку поле покинув Валерій Бондар.

Однак, в середині тайму Марлосу вдалося забити гол у відповідь - 1:1.

У час, що залишився жодної з команд забити не вдалося.

"Шахтар" втратив очки у другому матчі поспіль і тепер відстає від лідируючої "Ворскли" на 4 бали, а від "Динамо", що йде другою - на 2, і ділить в турнірній таблиці незвичні 6-7 місця з "Десною".

"Рух" же після двох поразок поспіль набрав історичне перше очко в УПЛ.

Обзор матчу "Рух" - "Шахтар" - на сайті офіційного мовника УПЛ.

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