У перенесеному матчі другого туру Favbet Ліги донецький "Шахтар" не в оптимальному складі не зміг у Львові переграти "Рух". Матч завершився внічию - 1: 1.

Всі основні події розгорнулися у другій половині зустрічі.

Двох хвилин вистачило опорному півзахиснику гостей Тарасу Степаненко, щоб, вийшовши на заміну в другому таймі, оформити автогол - 1:0.

Через 3 хвилини "гірники" залишилися ще в меншості - за другу жовту картку поле покинув Валерій Бондар.

Однак, в середині тайму Марлосу вдалося забити гол у відповідь - 1:1.

У час, що залишився жодної з команд забити не вдалося.

"Шахтар" втратив очки у другому матчі поспіль і тепер відстає від лідируючої "Ворскли" на 4 бали, а від "Динамо", що йде другою - на 2, і ділить в турнірній таблиці незвичні 6-7 місця з "Десною".

"Рух" же після двох поразок поспіль набрав історичне перше очко в УПЛ.

Обзор матчу "Рух" - "Шахтар" - на сайті офіційного мовника УПЛ.