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Головний тренер "Дніпра-1" подав у відставку

Дмитро Михайленко вирішив покинути дніпрян.

Головний тренер "Дніпра-1" подав у відставку
Дмитро Михайленко
Фото: Дніпро-1

Чергова втрата очок "Дніпром-1" в матчі Української Прем'єр-ліги - в рамках 3-го туру на домашній арені дніпряни поступилися "Маріуполю" (1:2) - стала критичною для головного тренера Дмитра Михайленка, який оголосив про свою відставку.

"На жаль, старт не такий, як ми планували. Напевно, мені потрібно зробити заяву, я в роздягальні вже поговорив з хлопцями, зараз час сказати це на прес-конференції ... Щось йде не так, тому час, напевно, йти і перегорнути сторінку, як би це гірко звучало. Багато часу я провів у цьому клубі, і як гравець, і як тренер, більше 20 років, тому настав час щось змінити", - цетує Михайленко офіційний клубний сайт.

"Ми зі своїм тренерським штабом йдемо, я б хотів подякувати всім, і фанатів, і сказати спасибі Андрію Русолу, президенту, хлопцям, які були поруч.

Зараз необхідно кораблю змінити капітана, тому, як би прикро це не звучало, пора йти. Я впевнений, у цієї команди велике майбутнє, вона здатна на багато що", - зазначив екснаставник "Дніпра-1".

Додамо, що руководство клубу прийняло відставку Михайличенко.

У нинішньому сезоні УПЛ "Дніпро-1" розташувався в ар'єргарді турнірній таблиці, набравши лише 1 очко.

Нагадаємо, що Михайленко очолив команду в 2017 році. За два роки він разом з командою пройшов шлях з Другої ліги в УПЛ, попутно вигравши "золото" у Першій лізі. У минулому сезоні клуб посів 7-е місце в УПЛ і не зміг пробитися в єврокубки.

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