Після перемоги "Колоса" в Лізі Європи Україна наблизилася до Австрії в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемоги "Динамо" і "Колоса" в єврокубках принесли Україні важливі очки в таблиці коефіцієнтів УЄФА і наблизили до стратегічно важливої 10-й позиції, яку в даний момент окупувала Австрія.

Відзначимо, що 10-е місце в даному рейтингу УЄФА дозволяє чемпіону країни отримати автоматичну путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Додамо, що завдяки проходу обох українських команд в наступні етапи єврокубків, Україна набрала 1,4 бала і скоротила відрив від Австрії на 0,4 очка.

Крім того, скорочено на 0,2 бала відрив і від Туреччини, яка займає 11-ю позицію. При цьому акцентуємо увагу на тому факті, що Україна і Туреччина поки що не втратили жодної команди в єврокубках, а ось Австрія вже позбулася одного свого представника.

Нагадаємо, що в наступному етапі єврокубків в боротьбу вступить чернігівська "Десна", яка за право вийти в плей-офф Ліги Європи битиметься з "Вольфсбургом". Що стосується "Колоса, то команда Руслана Костишина зіграє з хорватською "Рієкою".

У "Динамо" на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів залишилося одна перешкода в особі бельгійського "Гента".