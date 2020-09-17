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Після проходження "Динамо" в плей-оф Ліги чемпіонів ультрас знову висловилися щодо Луческу

Фани далі бойкотують головного тренера.

Фото: dynamo.kiev.ua

Після вдалого поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ "Алкмаар" (2:0) і виходу команди в плей-оф цього турніру ультрас "Динамо" знову нагадали про себе.

Вони вкотре заявили, що попри перемоги "біло-синіх", не приймуть головного тренера команди Мірчу Луческу.

"Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати", - написали вони в Instagram.

"Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з "Динамо"!

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​​Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати. Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з Динамо! #ДинамоБезЛуческу #ДинамоБезСуркісів

Публикация от WBC | Ultras Dynamo Kyiv (@wbc_kyiv)

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