Після проходження "Динамо" в плей-оф Ліги чемпіонів ультрас знову висловилися щодо Луческу

Фото: dynamo.kiev.ua

Після вдалого поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ "Алкмаар" (2:0) і виходу команди в плей-оф цього турніру ультрас "Динамо" знову нагадали про себе.

Вони вкотре заявили, що попри перемоги "біло-синіх", не приймуть головного тренера команди Мірчу Луческу.

"Хто досі цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь та гідність дорожчі за будь-які результати", - написали вони в Instagram.

"Ми не приймемо постать Луческу ні за яких умов, обставин чи перемог. Ми бажаємо йому лише одного, щоб він пішов геть з "Динамо"!