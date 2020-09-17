У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" під керівництвом українця Сергія Реброва обіграв загребське "Динамо" - 2:1.

Усі три голи були на рахунку угорців.

На другій хвилині рахунок відкрив Герге Ловренчич, але через 21 хвилину Мюрто Узун забив м'яч у свої ворота. Однак у другому таймі той самий Узун вразив вже ворота "Динамо" і вивів команду в плей-оф ЛЧ.

Варто зазначити, що українець Ігор Харатін відіграв весь матч за "Ференцварош". Інший українець Олександр Зубков залишився в запасі.

За право зіграти на груповій стадії ЛЧ підопічні Реброва посперечаються з норвезьким "Мольде". Ця стадія турніру передбачає проведення двох матчів.

Нагадаємо, київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом".