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Ребров вивів свою команду в плей-оф Ліги чемпіонів

"Ференцварош" обіграв "Динамо".

Ребров вивів свою команду в плей-оф Ліги чемпіонів
"Ференцварош"
Фото: EPA/UPG

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" під керівництвом українця Сергія Реброва обіграв загребське "Динамо" - 2:1.

Усі три голи були на рахунку угорців.

На другій хвилині рахунок відкрив Герге Ловренчич, але через 21 хвилину Мюрто Узун забив м'яч у свої ворота. Однак у другому таймі той самий Узун вразив вже ворота "Динамо" і вивів команду в плей-оф ЛЧ.

Варто зазначити, що українець Ігор Харатін відіграв весь матч за "Ференцварош". Інший українець Олександр Зубков залишився в запасі.

За право зіграти на груповій стадії ЛЧ підопічні Реброва посперечаються з норвезьким "Мольде". Ця стадія турніру передбачає проведення двох матчів.

Нагадаємо, київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом".

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