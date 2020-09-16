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"Динамо" в плей-офф Ліги Чемпіонів зіграє з "українським" "Гентом"

Поєдинок буде двураундовий.

"Динамо" в плей-офф Ліги Чемпіонів зіграє з "українським" "Гентом"
Роман Безус (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Київське "Динамо" зіграє з бельгійським "Гентом", за який виступають українці Роман Яремчук, Ігор Пластун і Роман Безус, в плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє пресслужба киян.

Протистояння буде складатися з двох поєдинків. Переможець потрапить в груповий етап турніру.

Кияни в третьому кваліфікаційному раунді здолали АЗ "Алкмаар" (2:0), а "Гент", в свою чергу, здолав віденський "Рапід" з рахунком 2:1. Вирішальній гол на рахунку ексдинамівця Яремчука, який українець забив з пеналті на 57-й хвилині.

Перший матч між "Динамо" і "Гентом" відбудеться 22 вересня в Бельгії, а у відповідь пройде 29 вересня в Києві. Ігри пройдуть без глядачів.

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