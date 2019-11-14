Проявления расизма на матче "Шахтер" – "Динамо" (1:0) не было. Так динамовские ультрас отреагировали на открытие полицией криминального дела по факту проявления расизма во время матча лидеров украинского футбола.

Представитель фан-движения киевского "Динамо" по кличке "Декстер" в интервью журналистам ТСН рассказал о подробностях инцидента, который случился на матче в Харькове.

"У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные", - сообщил "Декстер".

Напомним, Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту правонарушений во время матча "Шахтер" - "Динамо".