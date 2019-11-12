Накануне матча с киевскими динамовцами 12-кратный чемпион Украины - донецкий "Шахтер" вместе с украинским дизайнером Виктором Анисимовым представил собственный бренд одежды "1936", о чем сообщает клуб на своей странице в Инстаграме.
Премьерная презентация продажи первых коллекций одежды состоялись в столичном ЦУМе.
Мероприятие посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Тайсон и Михаил Мудрик, а также тренеры Витор Северину и Дарио Срна.
Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК "Шахтер", указывается пресс-службой клуба.
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Украинский дизайнер Виктор Анисимов и ФК «Шахтер» представили бренд fashion-одежды «1936». ⠀ Мероприятие прошло в киевском Champion Hall x Parimatch. Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, футболисты «Шахтера» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, ассистенты главного тренера @vitorseverino и @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК «Шахтер». Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худи и аксессуары), в том числе из 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни. ⠀ Продажа одежды бренда «1936» стартует 9 ноября в столичном ЦУМе @tsum.kyiv. Первая линия выпущена в лимитированном количестве. Ознакомьтесь с моделями на странице @1936.brand. ⠀ Український дизайнер Віктор Анісімов та ФК «Шахтар» представили бренд fashion-одягу «1936». ⠀ Захід відбувся в київському Champion Hall x Parimatch. Презентацію відвідали генеральний директор клубу Сергій Палкін, футболісти «Шахтаря» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, асистенти головного тренера @vitorseverino й @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стало оранжеве коло, що підкреслює зв’язок з айдентикою ФК «Шахтар». Тестова колекція осінь-зима – 2020/21 складається з 36 моделей (верхній одяг, спортивні костюми, плащі-кімоно, футболки, худі та аксесуари), в тому числі з 19 речей-трансформерів, що легко адаптуються до динаміки сучасного дня й способу життя. ⠀ Продаж одягу бренда «1936» стартує 9 листопада в столичному ЦУМі @tsum.kyiv. Першу лінію випущено в лімітованій кількості. Ознайомтеся з моделями на сторінці @1936.brand.