НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
НАБУ задержало 7 банкиров по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабкредита VAB банка
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
СБУ разоблачила схему незаконных начислений соцвыплат жителям ОРДЛО
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабинете министров
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления, - СМИ
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
У нардепа Дубинского оказалось 24 квартиры и 17 автомобилей
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
Датская ловушка оказалась для “Газпрома” взрывоопасной
ГлавнаяСпорт

Шахтер представил собственный бренд одежды "1936"

Презентация состоялась в Киеве.

Шахтер представил собственный бренд одежды "1936"
ФК "Шахтер"
Фото: ФК "Шахтер"

Накануне матча с киевскими динамовцами 12-кратный чемпион Украины - донецкий "Шахтер" вместе с украинским дизайнером Виктором Анисимовым представил собственный бренд одежды "1936", о чем сообщает клуб на своей странице в Инстаграме.

Премьерная презентация продажи первых коллекций одежды состоялись в столичном ЦУМе.

Мероприятие посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Тайсон и Михаил Мудрик, а также тренеры Витор Северину и Дарио Срна.

Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК "Шахтер", указывается пресс-службой клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Украинский дизайнер Виктор Анисимов и ФК «Шахтер» представили бренд fashion-одежды «1936». ⠀ Мероприятие прошло в киевском Champion Hall x Parimatch. Презентацию посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, футболисты «Шахтера» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, ассистенты главного тренера @vitorseverino и @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК «Шахтер». Тестовая коллекция осень-зима – 2020/21 состоит из 36 моделей (верхняя одежда, спортивные костюмы, плащи-кимоно, футболки, худи и аксессуары), в том числе из 19 вещей-трансформеров, легко адаптируемых к динамике современного дня и образа жизни. ⠀ Продажа одежды бренда «1936» стартует 9 ноября в столичном ЦУМе @tsum.kyiv. Первая линия выпущена в лимитированном количестве. Ознакомьтесь с моделями на странице @1936.brand. ⠀ Український дизайнер Віктор Анісімов та ФК «Шахтар» представили бренд fashion-одягу «1936». ⠀ Захід відбувся в київському Champion Hall x Parimatch. Презентацію відвідали генеральний директор клубу Сергій Палкін, футболісти «Шахтаря» @koliamatvienko, @khocholava5, @piat30, @vitykovalenko, @jrmoraes10, @taisonfreda7, @mmudryk10, асистенти головного тренера @vitorseverino й @darijosrna. ⠀ Логотипом нового бренда стало оранжеве коло, що підкреслює зв’язок з айдентикою ФК «Шахтар». Тестова колекція осінь-зима – 2020/21 складається з 36 моделей (верхній одяг, спортивні костюми, плащі-кімоно, футболки, худі та аксесуари), в тому числі з 19 речей-трансформерів, що легко адаптуються до динаміки сучасного дня й способу життя. ⠀ Продаж одягу бренда «1936» стартує 9 листопада в столичному ЦУМі @tsum.kyiv. Першу лінію випущено в лімітованій кількості. Ознайомтеся з моделями на сторінці @1936.brand.

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также