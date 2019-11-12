Накануне матча с киевскими динамовцами 12-кратный чемпион Украины - донецкий "Шахтер" вместе с украинским дизайнером Виктором Анисимовым представил собственный бренд одежды "1936", о чем сообщает клуб на своей странице в Инстаграме.

Премьерная презентация продажи первых коллекций одежды состоялись в столичном ЦУМе.

Мероприятие посетили генеральный директор клуба Сергей Палкин, игроки Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Андрей Пятов, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес, Тайсон и Михаил Мудрик, а также тренеры Витор Северину и Дарио Срна.

Логотипом нового бренда стал оранжевый круг, подчеркивающий связь с айдентикой ФК "Шахтер", указывается пресс-службой клуба.