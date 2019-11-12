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В "Ювентусе" назревает конфликт между Роналду и его партнерами по команде

Всё из-за эпизода, который произошел в поединке против "Милана".

В "Ювентусе" назревает конфликт между Роналду и его партнерами по команде
Фото: gazzetta.it

Игроки туринского "Ювентуса" возмущены поведением лидера команды Криштиану Роналду во время матча с "Миланом" (1:0) и ждут от португальца извинений, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причиной называется эпизод, который случился на 55-й минуте встречи.

Главный тренер "Старой синьоры" Маурицио Сарри решил заменить Криштиану на Пауло Дибала, что вызвало возмущение португальца.

Покидая поле Роналду обругал коуча, да к тому же не пожал руку Дибала. А затем уехал со стадиона, не дожидаясь окончания матча.

Одноклубники 34-летнего форварда теперь ждут от него извинений.

Кроме того, руководство хоть и решило не штрафовать игрока, но попросило его агента Жорже Мендеша провести с ним профилактическую беседу.

Отметим, что Сарри основной причиной побудившей его произвести замену Роналду назвал полученную португальцем травму колена.

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