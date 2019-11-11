"Ливерпуль" в матче с "Манчестер Сити" повторил клубный антирекорд

В центральном матче всего первого круга Английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" переиграл "Манчестер Сити" (3:1) и оторвался от команды Хосепа Гвардиолы на 9 очков.

Несмотря на это, в матче с МС мерсисайдцы повторили неприятный клубный антирекорд: команда пропустила уже в 9-м матче подряд во всех турнирах.

В предыдущий раз "красные" пропускали в 9 матчах подряд в сентябре-октябре 2014 года, когда командой руководил Брендан Роджерс, ныне возглавляющий ближайших преследователей "Ливерпуля" по чемпионской гонке - "Лестер".

Следующий свой поединок клубный чемпион Европы проведет в рамках 13-го тура АПЛ в Лондоне против "Кристал Пэлас".

Без сомнения, фаны "красных" не возражают против того, чтобы подопечные Юргена Клоппа превзошли "достижение" Роджерса, но при этом увезли из столицы Великобритании 3 очка.