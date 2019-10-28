В рамках заключительного матча 10-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях одержал победу над "Норвич Сити" (3:1).

Таким образом, прервалась неутешительная 273-дневная серия "красных дьяволов" без выездных побед в АПЛ.

Напомним, последний раз МЮ побеждал на выезде 27 февраля, когда с таким же счетом был обыгран в Лондоне "Кристал Пэлас".

Кроме того, в матче против "Норвича" "Юнайтед" установил рекорд результативности АПЛ, первым из клубов достигнув отметки в 2000 голов.

Автором юбилейного гола стал полузащитник Скотт Мактоминай, открывший счет в Норидже.

Фото: EPA/UPG Скот Мактоминай