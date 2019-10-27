​Ярославу Магучих признали восходящей звездой европейской легкой атлетики

Украинка стала второй на чемпионате мира в Дохе, побив мировой рекорд U-20.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала победительницей в номинации "Восходящая звезда" на церемонии награждения лучших европейских легкоатлетов ЕА GoldenTracks в Таллинне.

Об этом сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации.

В этом сезоне 18-летняя Магучих выиграла несколько медалей в прыжках в высоту на крупных соревнованиях. В начале мая Ярослава с результатом 1,96 м выиграла "золото" на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе, став самой молодой золотой медалисткой в истории этих соревнований.

В июле она оказалась на голову сильнее сверстниц, выиграв чемпионат Европы по легкой атлетике U20 с результатом 1,92 м.

В августе Магучих с результатом 1,96 м стала второй на чемпионате Украины, уступив только Юлии Левченко.

В сентябре она стала серебряным призером на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе с результатом 2,04 метра, побив 33-летний мировой рекорд в категории U-20.

Еще один молодой украинец Михаил Кохан (метание молота) претендовал на звание восходящей звезды среди мужчин, но эту награду решили отдать десятиборцу Никласу Каулю из Германии.