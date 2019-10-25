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Фильм "Домой" Наримана Алиева получил три премии от украинских кинокритиков

Состоялась вторая церемония вручения национальной премии "Киноколо".

Фильм "Домой" Наримана Алиева получил три премии от украинских кинокритиков
Фото: Артхаус Трафик

24 октября состоялось открытие третьего кинофестиваля "Киевская неделя критики". На нем вручили вторую Национальную премию кинокритиков "Киноколо".

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, с тремя призами ушел фильм "Домой" Наримана Алиева, две награды – у "Мои мысли тихие" Антонио Лукича.

Так, лучшим полнометражным игровым фильмом стала картина Наримана Алиева. Он же получил приз за режиссуру, а исполнитель одной из главных ролей – Ахтем Сеитаблаев – за актерскую работу.

"Мои мысли тихие" отметили как "Открытие года" (премия вручается лучшему дебюту), а исполнительницу одной из главных ролей – Ирму Витовскую – за ее актерскую работу.

Лучший документальным фильмом стала работа Нади Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшей анимацией – "Любовь" Никиты Лыськова.

Лучшая игровая короткометражная работа – "В нашей синагоге" Ивана Орленко.

Национальная премия украинских кинокритиков "Киноколо" основана в прошлом году и вручается украинским фильмам и кинематографистам в 8 номинациях. 

Напомним, кинофестиваль "Киевская неделя критики" открылся фильмом Бертрана Бонелло "Малышка зомби". Фестиваль продлится до 30 октября, и там покажут как свежие фестивальные хиты, так и американскую классику ("Таксист", "Апокалипсис сегодня"), и украинские фильмы с картинами-рифмами, подобранными самими режиссерами. Детальная прграмма – по ссылке.

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