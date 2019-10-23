Вторая Биеннале молодого искусства, которая проходит в Харькове, объявила победителей конкурса.

Как сообщает пресс-служба, первое место занял Петр Армяновский с фильмом "Горчица в садах".

Фото: Биеннале молодого искусства Кадр из работы Петра Армяновского "Горчица в садах"

На втором месте – etchingroom1 (Кристина Ярош и Анна Ходькова) с графическим триптихом, и третье – Лия и Андрей Достлевы с проектом "Сказочные замки Донецка".

Кураторами основной программы этой биеннале были Анастасия Евсеева, Дарина Скринник-Мыська и Борис Филоненко. Они отобрали 45 проектов для основной выставки из 400 заявок на тему "Кажется, я захожу в наш сад", которая стала главной темой нынешней биеннале.

Победителей выбирало жюри, куда вошли: кураторка Яра Бубнова, замдиректорка Мистецького Арсенала Юлия Ваганова, куратор и художник Антон Видокль, куратор Дэвид Эллиотт и художница Влада Ралко.

Петр Армяновский был среди победителей первой биеннале, которая состоялась в Киеве в 2017 году. "Я очень тронут "Горчицей в садах", – говорит Антон Видокль. – Это глубоко личный и сложный комментарий к войне на Донбассе".

"Графическая инсталяция etchingroom1 Untitled не без юмора представляет схематичный, дистопичный взгляд на нынешний город. Простые, но захватывающие, эти рисунки передают резкий трансгуманный взгляд на современную жизнь, в котором экономное использование графических линий дает столько же мощности высказывания, сколько и пространство на полотне", – комментирует Дэвид Эллиотт.

Фото: Виктор Высочин Работы Анны Ходьковой и Кристины Ярош

"Из-за памяти и ее перемещения, кадры из аудиовизуальной работы Андрея Достлева и Лии Достлевой "Сказочные замки Донецка" вызывают полузабытое, детское прошлое, чтобы выразить тоскливое, неопределенное будущее. Ностальгия – обычно утешение для тех, кто растворился в нынешнем, но тут она использована сардонически, как ужасное и очищающее оружее", – говорит Дэвид Эллиотт.

Фото: www.liadostlieva.org Андрей и Лия Достлевы, из серии Сказочные замки Донецка, 2018

Биеннале молодого искусства продлится до 31 октября.