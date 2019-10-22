Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра

В репертуарной политике кинотеатра обещают оставить и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

Новый арендатор кинотеатра «Киев» - ООО «Синема-Центр» намерен сохранить репертуар кинотеатра. Об этом в интервью "Цензор.нет" заявила генеральный директор «Синема-Центра» Любовь Лисовская.

По ее словам, в репертуарной политике кинотеатра останется и арт-хаусное, и документальное, и авторское, и образовательное кино.

«Мы работали и продолжаем работать со всеми дистрибьюторскими компаниями, которые представляют фильмы такого формата на украинском рынке. Следовательно, показы некоммерческого кино сокращены не будут. Наоборот, мы заинтересованы в развитии этой особой «изюминки» кинотеатра «Киев» для думающей интеллигентной аудитории», - отметила Лисовская.

Она также сообщила, что работа «Синема-Центра» будет направлена на поддержку и популяризацию национального кино: украинские релизы, которые выходят в прокат и соответствуют концепции кинотеатра, будут демонстрироваться на экранах «Киева».

«Мы предоставим возможность всем продюсерам и прокатчикам, которые снимают национальное кино и выводят его на широкие экраны, проводить премьеры, пресс-показы и творческие встречи со зрителями», - сообщила Лисовская.

Кроме того, «Синема-Центр» намерен сохранить все фестивали, которые проводились на территории «Киева»: от маленьких, небольших фестивалей до международного кинофестиваля «Молодость».

«На сегодня компания уже провела ряд встреч и переговоров с организациями, которые занимаются фестивальным движением. Также «Синема-Центром» подготовлены обращения в посольства других стран (в частности, США, Германии, Израиля, Польши, Великобритании, Франции, Швейцарии, и др) с заверением о готовности сотрудничать с любыми культурными инициативами их стран в области кино», - сообщила гендиректор «Синема-Центра».

ООО «Синема-Центр» было признано победителем в открытом конкурсе на право аренды кинотеатра «Киев» 15 апреля 2019 г. Цена аренды, которую предложила компания, составляет 2,1 млн грн в месяц. Договор аренды был заключен 14 мая 2019 года.

Напомним, 23 сентября завершился судебный процесс, в котором бывший арендатор кинотеатра "Киев" ООО "Культурный центр "Кинотеатр Киев" судился с Департаментом коммунальной собственности. ООО считает, что Департамент нарушил норму о предоставлении предыдущим арендаторам преимущественного права продлить аренду кинотеатра "Киев". Бывшие арендаторы иск КГГА проиграли.

В июне под кинотеатром прошла первая акция, когда ее участников сначала не пустили внутрь кинотеатра люди в униформе, представившиеся Муниципальной охраной. КГГА заявила о проведении в кинотеатре инвентаризации и закрытии кинотеатра на этот срок. Из-за этого зрителям возвращают деньги за билеты, а фестивали, назначенные на ближайшее время, перенесли.