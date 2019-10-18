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Мурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламу

Работа американского художника стала рекламной площадью.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

На Дарницкой площади в Киеве уничтожили мурал, нарисованный на стене высотного здания. Вместо него появится реклама.

Об этом сообщил народный депутат, арт-куратор Гео Лерос в фейсбуке.

"Вместо мурала который оживлял пространство вокруг, и создавал определенную эстетику, там будет реклама! Номер разрешения - 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя", - написал Лерос.

Мурал на стене многоэтажного дома на Дарницкой площади появился в августе 2016 года. На рисунке была изображена девушка в цветах и сине-желтый попугай ара. Автор работы ‪– стрит-артист ‎из Майами Эрнесто Маранж.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Напомним, накануне стало известно, что в одном из храмов УГКЦ на западе Украины уникальные фрески заменили кухонной плиткой.

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