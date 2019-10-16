Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Вилкула и Колесникова отправили под суд
Вилкула и Колесникова отправили под суд
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
В Кремле назвали "неожиданной идеей" предложение распустить "ЛДНР"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Що військові думають про розведення сил?
Що військові думають про розведення сил?
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Во взломанной почте консультанта Путина обнаружили "план борьбы с Навальным", - The Insider
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Гражданин Вьетнама по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в Одесском политехе
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
Австрийская компания отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций
ГлавнаяКультура

​Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей

Ожидается, что реализация этого закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом.

​Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей
Владимир Зеленский
Фото: Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о поддержке иностранных кинопроизводителей.

Об этом сообщается на сайте президента.

Ожидается, что реализация закона будет способствовать продвижению позитивного имиджа Украины за рубежом, популяризации украинских авторов и произведений в мире, сотрудничества и созданию совместных кинопроектов с ведущими западными продюсерами.

"Документ, в частности, предусматривает предоставление государственной субсидии для возврата иностранным кинопроизводителям 25% затрат на съемку фильмов на территории Украины. Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" 20 сентября 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также