В понедельник в США скончался известный литературный критик Гарольд Блум.

Он умер в больнице в Нью-Хейвене в возрасте 89 лет, сообщает NYTimes.

Блум известен своей книгой "Западный канон", переведенной в том числе и на украинский язык. В ней он отстаивает литературный Западный канон как список книг, которые должен обязательно прочитать каждый. В центр Канона Блум ставил Шекспира.

Книга вышла в 1994 году, стала бестселлером и критикуется по сей день с левых и мультикультурных позиций.

Фото: Википедия

Жена Блума Жанна отметила, что в минувший четверг критик прочитал свою последнюю лекцию в Йельском университете, где преподавал всю жизнь.