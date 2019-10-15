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В США скончался известный литературный критик Гарольд Блум

Блум отстаивал ценность Западного канона в литературе.

В США скончался известный литературный критик Гарольд Блум
харольд блум
Фото: Jim Wilson/The New York Times

В понедельник в США скончался известный литературный критик Гарольд Блум.

Он умер в больнице в Нью-Хейвене в возрасте 89 лет, сообщает NYTimes.

Блум известен своей книгой "Западный канон", переведенной в том числе и на украинский язык. В ней он отстаивает литературный Западный канон как список книг, которые должен обязательно прочитать каждый. В центр Канона Блум ставил Шекспира. 

Книга вышла в 1994 году, стала бестселлером и критикуется по сей день с левых и мультикультурных позиций.

Фото: Википедия

Жена Блума Жанна отметила, что в минувший четверг критик прочитал свою последнюю лекцию в Йельском университете, где преподавал всю жизнь.

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