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Умер украинский писатель, основатель издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко

Панченко - автор ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику.

Умер украинский писатель, основатель издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко
Владимир Панченко
Фото: novynarnia.com

В понедельник, 14 октября, ушел из жизни украинский литературовед, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко.

Об этом сообщил писатель Михаил Слабошпицкий в фейсбуке.

"Он мужественно шел до конца своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую "форму", и у него было много оригинальных задумок... Прощай, Владимир. Ты остаешься светлой страницей в жизни тех, кто тебя знал и любил", - написал Слабошпицкий.

Владимир Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка в Одесской области. Окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова в 1975 году.

Панченко - автор ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор филологических наук, член Национального союза писателей. Автор многочисленных работ по истории украинской литературы, в частности "Юрий Яновский" (1988), "Владимир Винниченко: парадоксы жизни и творчества" (2004), "Неубиенная литература" (2007).

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