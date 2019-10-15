Умер украинский писатель, основатель издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко

В понедельник, 14 октября, ушел из жизни украинский литературовед, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко.

Об этом сообщил писатель Михаил Слабошпицкий в фейсбуке.

"Он мужественно шел до конца своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую "форму", и у него было много оригинальных задумок... Прощай, Владимир. Ты остаешься светлой страницей в жизни тех, кто тебя знал и любил", - написал Слабошпицкий.

Владимир Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка в Одесской области. Окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова в 1975 году.

Панченко - автор ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктор филологических наук, член Национального союза писателей. Автор многочисленных работ по истории украинской литературы, в частности "Юрий Яновский" (1988), "Владимир Винниченко: парадоксы жизни и творчества" (2004), "Неубиенная литература" (2007).