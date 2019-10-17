На 71-й книжной ярмарке во Франкфурте открылся украинский национальный стенд. Об этом сообщает "Читомо".

На стенде представлено 28 украинских издателей. Площадь украинского стенда, как и в прошлом году - 140 квадратных метров. Лозунгом стала фраза Ukraine: History of Stories.

«Нынешний лозунг предполагает игру слов вокруг слова« story », которая позволит инициировать дискуссии на трех уровнях: поднять тему исторической памяти, сделать акцент на ценности каждого отдельного человека и его собственной истории, а также использовать актуальный сейчас формат сториз в соцсетях, по помощью которого будет возможность рассказать о современной украинской литературе более эффектно», - отметила представительница Украинского института книги Елена Геда.

Фото: chytomo

На украинском стенде представлены 4 зоны для переговоров, экспозиции 28 издательств-участников стенда, книги лучшего книжного дизайна Книжного Арсенала, а также экспозиция Украинского института книги, в рамках которой разместили книги, отобранные экспертами для трех каталогов: современной украинской прозы, поэзии и детских книг. Кроме того, на стенде представят проекты Ukraиner, «Наші Інші» та UPHA Made in Ukraine.

Фото: chytomo

На открытии стенда выступил вице-президент Франкфуртской книжной ярмарки Тобиас Фосс.

«5 лет назад Украина впервые решила привезти свой официальный национальный стенд и делать это на регулярной основе. Я уверен, что Украина и украинская литература только выиграют от этого участия. Это действительно лучший способ продвижения своей страны в мире», - сказал Фосс.

Генеральный консул Украины во Франкфурте Алла Полевая пожелала издателям удачных сделок, а читателям новых литературных открытий.

«25 лет наша ассоциация пыталась показать, что Украина - культурная страна, в которой есть литература, она также присутствует на карте мира. И 2015-й год стал переломным в этом процессе. Культура всегда идет впереди политики, и я искренние надежду, что Украина будет наращивать свое присутствие не только размерами стенда, но и количеством участников», - подчеркнул президент Украинской ассоциации издателей Александр Афонин.

Напомним, в прошлом год украинская делегация на Франкфуртской ярмарке провела молчаливую акцию под российским стендом. Участники акции требовали освободить Олега Сенцова.