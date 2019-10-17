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Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского по Приватбанку

Судья решила дождаться итогов другого судебного разбирательства.

Хозсуд Киева приостановил рассмотрение иска Коломойского по Приватбанку
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Хозсуда Киева в лице судьи Людмилы Шкурдовой приостановил рассмотрение иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора о выкупе банка Министерством финансов 21 декабря 2016 года.

Об этом сказал и.о. главы Хозсуда Киева Петр Паламарь, пишет РБК-Украина.

Производство по этому делу было приостановлено накануне.

"Сегодня его не будут рассматривать. Причина приостановки, насколько я знаю, - до рассмотрения другого судебного дела, которое не рассматривается в Хозяйственном суде Киева, но рассматривается в Украине в другом суде", - сказал он.

"Мы неоднократно подавали ходатайства о приостановке дела, поскольку Большая палата Верховного суда должна определить юрисдикцию дела - административная или хозяйственная", - заявил в свою очередь представитель Приватбанка Андрей Пожидаев.

Напомним, что в апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования.

Решение о национализации Приватбанка было принято 18 октября 2016 года из-за "дыры" в его капитале. По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

Кабинет министров решил забрать Приватбанк в 100%-ную государственную собственность. Министерство финансов стало его владельцем всего за 1 гривну.

Передача Приватбанка в госсобственность стала гарантией его докапитализации, на которую впоследствии государство потратило 155 млрд гривен.

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